Burhaniye'deki Kadın Cinayeti Davası Ertelendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçen yıl Esra Gövem'in eski kocası tarafından öldürülmesiyle ilgili dava 29 Mart'a ertelenirken, adliye önünde toplanan kalabalık grup, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.



Geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta eski kocası Tolga Y. tarafından öldürülen Esra Gövem'in mahkemesine Burhaniye adliyesinde başladı. İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya. Esra Gövem'in annesi Ferda Gövem ve babası Hasan Gövem ile tutuklu sanık Tolga Y. ve kardeşi Serdar Ö. katıldı. Sanık Tolga Y, ifadesinde Esra Gövem'i tasarlayarak öldürmediğini belirterek, cinayetin ani öfkeyle işlendiğini, tahrik indiriminden yararlanmak istediğini söyledi. Anne Ferda Gövem ve baba Hasan Gövem de, kızlarının devamlı şiddet yaşadığını belirterek sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Anne ve baba, sanığın kendilerini de tehdit ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, mahkeme 29 Mart tarihine erteledi.



Duruşma boyunca, adliye önünden ayrılmayan çeşitli derneklere üye kadınlar, kadın cinayetlerinin önlenmesini istedi, ellerinde pankartlarla, çeşitli sloganlar attı. - BALIKESİR