Burhaniye'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.



Kaza, E-87 kara yolu üzerinde İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi araç içinde sıkıştı. Sıkışan Tuğba B. isimli kadın, araç içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı kadın 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR