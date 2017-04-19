Burhaniye'de Yollar ve Bordürler Pırıl Pırıl Boyanıyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi araç ve makine parkını geliştirmeye devam ediyor.



Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü en son makine ve araç parkına Yol-Bordür Çizme Makinesi ekledi. El değmeden yollarda olması gereken trafik çizgileri ile yine yol kenarlarında bulunan bordürlerde olması gereken uyarıcı boyaları püskürten yol ve bordür çizme makinesi hizmet vermeye başladı. Özellikle geceleri trafikte seyreden araçları uyarıcı görevi olan yol ve bordürlerde bulunan sarı-beyaz renkler ile tüm Burhaniye'de bulunan yol ve bordür çizgileri boyanarak sürücülerin daha güvenli yolculuk yapmaları sağlanıyor. Konu hakkında bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Basit gibi görünen ancak insan hayatı için büyük önem veren bu çalışmalar ile Burhaniyeli hemşehrilerimizin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak ve yaz dönemi gelmeden hızlı bir şekilde bu çalışmayı tamamlamak istedik. Hiçbir ayrıntıyı küçümsemeden halkımız için her türlü çalışmayı yürütüyoruz" dedi. - BALIKESİR