Burhaniye'de Toplum Sağlığı Merkezi'nden Kene Uyarısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi, İlkbaharda artan kene tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Bazı kene türlerinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olduğu bildirilirken, konu ile olarak afiş ve broşürler dağıtıldı.



Toplum Sağlığı hekimleri ve hemşire ve ebeler kırsal mahallelere giderken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda vatandaşları bilgilendirmeye başladı. Konu ile ilgili olarak çok sayıda broşür hazırlandığını anlatan Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi Dr. Faruk Kendigelen, "Ekiplerimiz, halkı bilgilendirmek için mahalle mahalle geziyor. Halk Sağlığı Müdürlüğünün Sağlıklı Yaşam Araçlarından da destek alarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında görüntülü sunum ve anlatım yapılıyor. Ayrıca konu ile ilgili afiş ve broşür dağıtıyoruz" dedi. - BALIKESİR