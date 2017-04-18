Burhaniye'de, Tarım Çalışanlarının Yeşillendirme İmecesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü binası, çalışanların gayreti ile modern bir mekan haline gelirken, bahçeye de her personel adına birer ağaç dikildi. Müdürlük bahçesinin örnek gösterildiğini kaydeden Müdür Erdal Aldağ, çalışanlara teşekkür etti.



Burhaniye'de, 39 kişinin görev yaptığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, imece ile modern bir çalışma mekanı haline gelirken, bahçesi de güzelliği ile örnek gösterilir oldu. Çok sayıda ağaç, gül ve çiçeğin dikildiği bahçede çalışmalarına devam eden görevliler, severek çalıştıklarını söyledi. Bahçede en yoğun çalışmayı da Sami Ukan ile Ertan Civan yaptı. Binanın restorasyonu ve bahçe düzenlemesinde bütün çalışanların emeğinin olduğunu anlatan İlçe Müdürü Erdal Aldağ, kurum çalışanlarına teşekkür etti. - BALIKESİR