Burhaniye'de Sağlıkta Hedef Büyük

Burhaniye Toplum Sağlığı Merkezi'nde 'Aşı Haftası' başlarken, Dr.Faruk Kendigelen, amaçlarının ilçede aşılanmayan çocuk bırakmamak olduğunu bildirdi.



Toplum Sağlığı Merkezi, 24-30 Nisan Aşı Haftası kapsamında çalışma başlattı. Bunun için Toplum Sağlığı Merkezi önünde aşılama standı kurulurken, vatandaşlar aşı konusunda bilgilendirildi. Sağlık görevlileri, bilgilendirmenin yanında çok sayıda broşür dağıttı. Toplum Sağlığı merkezi Sorumlu Hekimi Dr.Faruk Kendgilen, hafta boyunca aşılanmayan çocuklara ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. - BALIKESİR