Burhaniye'de Reşitköy Barajı İhale Edildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Reşitköy Barajı, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 41 milyonluk bütçe ile ihale edildi. Reşitköy Barajının ihale edilmesiyle birlikte Burhaniye'nin 50 yıllık hayalinin gerçekleşmiş olacağı kaydedildi.



İhale sürecinin ardından yer teslimi yapılacak olan Reşitköy Barajı için, bahar aylarında temelinin atılması planlanıyor. Yer tesliminin ardından bin 450 gün içerisinde bitirilmesi ön görülen Reşitköy Barajı için, halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyen Ak Partili belediye Başkanı Necdet Uysal, "Söz verdik ve sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu taşıyoruz Burhaniye'miz kazandı. Bu işte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Barajın zeytinlerimize ve zeytinliklerimize büyük faydası olacak. İlçe nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu zeytincilik ile geçinmektedir. Barajın, faaliyete girmesiyle birlikte yaklaşık 48 bin 950 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacak. Zeytinliklerimiz sulandığı takdirde daha iri zeytinler elde ederek sofralık zeytin satışını arttıracağız. Zeytinyağı satışından daha karlı olacak bu iş, ekmeğini zeytincilikten kazanan halkımız için de daha faydalı olacak. Köylümüz kazandıkça esnafımızda kazanacak. Ayrıca gerek İlçe merkezinde gerekse Barajın yapılacağı Karadere Mahallesi ve civarında yaşanan sel felaketlerinin de önüne geçecek olan Reşitköy Barajımız halkımıza hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR