Burhaniye'de Polis Gününe Mehterli Kutlama

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Polis Teşkilatını 172 . kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanırken, tören sırasında meydanda sahne alan mehter takımı da davetlilere bir sürpriz yaşattı. İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter ekibine teşekkür ederken, çok sayıda vatandaş da mehterle hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdi.



Polis teşkilatının 172.yıldönümü her yerde olduğu gibi Burhaniye de, anıta çelenk konmasıyla başladı. İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören sona ererken, bir arda ortaya çıkan mehter ekibi törene gelenlere sürpriz yaptı. İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi mehter ekibi Cumhuriyet Meydanında bir konser verdi. Konseri izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekme yarışına girdi. Mehterin konseri büyük ilgi gördü. Konserini tamamlayan mehter ekibini kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, mehterden sorumlu öğretmen İbrahim Kıyar'a teşekkür etti. Meydanda toplanan vatandaşlar Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve polisleri kutladı. Mehterli polis haftası kutlamalarını, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ile daire amirleri ve AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir ve CHP İlçe Baştanı Tarık Erdil, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi. Polis gününü izleyen vatandaşlar mehterle büyük coşku yaşadı. Mehterin törenlere coşku kattığını anlatan Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı," Bu gün Polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladık. Mehterin gelmesi de çok güzel oldu. Güzel bir gösteri yaptılar. Ekipte görev alan imam hatipli gençleri kutluyorum" dedi. Mehterin sürpriz olduğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent de, "Polisimizin 172. yılını kutlarken bir sürpriz olsun istedik. İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibini getirdik. Çok güzel bir gösteri oldu. Polisimize başarılı görevler diliyorum. Mehter de polisimize ve halkımıza bir sürpriz oldu. Bu milletin Şehit Fethi Sekin'lerinin ve Şehit Mustafa Serin'lerinin bitmeyeceğini haykırmak istedik. Genç mehtercilerimizi kutluyorum" dedi. İlgiden memnun olduklarını anlatan mehter sorumlu öğretmeni İbrahim Kıyar da,"Polis gününde İvrindi'den gelerek bir sürpriz yapmak istedik. Gösterimiz ilgi gördü. İlçe Emniyet Müdürümüz Tuncay Orhan ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ferhan Levent'e teşekkür ediyorum. Gösterilerimiz diğer ilçelerde de devam edecek" dedi. Gösterinin ardından çok sayıda vatandaş mehter ekibi ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. - BALIKESİR