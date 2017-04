Burhaniye' de Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sağlık Gurup Başkanlığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün işbirliği ile organ bağışı semineri düzenlendi.



Yılın ilk 3 ayı içinde 38 organ bağışı olduğunu bildiren Dr. Faruk Kendigelen, her Pazartesi günü de kurulan ilçe pazarında açtıkları bağış standında, organ bağışının kabul edildiğini belirterek herkesin burada da organ bağışında bulunulabileceğini söyledi.



Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen organ bağışı konferansında konuşan hemşire Fatma Kendigelen, herkesin organ bağışında bulunabileceğini söyledi. Vatandaşların bütün organlarını bağışlayabileceği gibi, istediği herhangi bir organını bağışlayabileceğini anlatan Fatma Kendigelen, bağış kartının kişinin üzerinde bulunmasını ve bağışın yakınları tarafından bilinmesini istedi. Denetimli Serbestlik Müdürü Koray Özkahraman'ın da izlediği konferansa, denetimli serbestlikten yararlanan vatandaşlarda katıldı. Organ Bağışı Konferansı'na olan ilgiye teşekkür eden Dr. Faruk Kendigelen, konuyu her fırsatta anlatmaya çalıştıklarını ifade etti. - BALIKESİR