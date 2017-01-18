Burhaniye'de Öğrencilere Kitap Dağıtımı

Burhaniye Belediyesi, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını öğrencilere dağıttı.



İlçedeki okulları ziyaret ederek, kitap dağıtımını gerçekleştiren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, yaptığı açıklamada, belediye olarak kitap okuma konusunda çok duyarlı olduklarını söyledi.



Öğrencilere kitap okumayı öneren Uysal, "Bilinçli bir genç nesil yetiştirmenin yolu, kitap okumaktan geçer. Bunun farkındayız ve gençlerimize bunu aşılamak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gençlerle Başbaşa kitabı, geleceğimiz olan nesillere başarıya giden yolun nerelerden geçtiğini en sade dille anlatan bir kitap." dedi.