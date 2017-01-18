Burhaniye'de, Nazmi Öğretmen Toprağa Verildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün hayatını kaybeden tekvando antrenörü Öğretmen Nazmi Güven, gözyaşları arasında toprağa verildi. Güven için Kocacamide kılınan cenaze namazına Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır ile Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, öğretmenler ve Güven'in öğrencileri ile sevenleri katılı.



Nazmi Güven'in öğrencileri, Kocacamide kılınan namaz öncesi tabutun başında nöbet tutarken, Börülceköy mezarlığına da öğretmenlerinin mezarına toprak attılar. 43 yaşındaki 3 çocuk babası Nazmi Güven, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerken sevenlerini üzdü. Kocacami deki namaz sırasında cami avlusu insanları almadı. Cenazeye katılanlar, Güven'in yakınlarına baş sağlığı diledi. - BALIKESİR