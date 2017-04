Burhaniye'de Liselilerin Çanakkale Gezisi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, BENGİ projesi kapsamında, Özel Burhaniye Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale de şehitlikleri ziyaret etti. Müdür Ilgın Adıyaman öncülüğünde yapılan gezi sırasında duygusal anlar yaşandı.



Özel Burhaniye Anadolu Lisesi'nden 30 öğrenci Okul Müdürü Ilgın Adıyaman öncülüğünde Çanakkale'ye gitti. Gelibolu yarımadasındaki şehitlikleri gezen lisesi gençler duygusal anlar yaşadı. Şehitlikler de dualar okuyan liseli gençler, Müdür Ilgın Adıyaman'a teşekkür etti. Çanakkale'nin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Müdür Ilgın Adıyaman, "Yokluğun varlığı yendiği yerdir Çanakkale. Uykusuz gecelerin sonunun gelmediği, susuzluğun hiç yok olmadığı ama her şeye rağmen düşmanına bile merhametini esirgemeyen savaşından da asla dönmeyen destandır Çanakkale. Çanakkale'yi anlamak ve anlatmak her Türk'ün vazifesidir. Bengi Projesi kapsamında 'Yakınımdaki Tarih' etkinlikleri kapsamında Özel Burhaniye Uğur Anadolu Lisesi olarak bu vazifeyi yerine getirmek üzere Çanakkale ruhunun oluştuğu topraklardaydık. Rehberimizin anlattıkları ışığında içimiz buruk bir şekilde, bu vatanın ne zorluklarla müdafaa edildiğini hatırlayarak kahraman şehitlerimizi ziyaret ettik. Temsili mezarları ziyaret ederken 'temsili' kelimesinin ağırlığını hissettik. Toprağın altının şehit bedeniyle dolu olduğu geldi akıllara. Adımlarımız dikkatli, yüzümüz böyle bir neslin devamı olmaktan dolayı gururluydu. Dönüş vakti geldiğinde şehitlerimizle vedalaşıp, Çanakkale'nin eşsiz manzarasına son kez bakıp otobüsümüzün yolunu tuttuk. Herkesin Çanakkale'yi gezip görmesi, bu atmosferi yaşaması gereklidir. Özel Burhaniye Uğur Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimize atalarımızın bu büyük direnişini yaşatmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. - BALIKESİR