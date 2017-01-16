Burhaniye'de Korkutan Yangın

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangın korkuttu.



Dutluca Mahallesi'nde Abdurrahman Taşköprü'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Akşam üzere çıkan yangına, mahalle halkı tankerle müdahale ederken, itfaiye de kısa sürede yangın mahalline geldi. Ahşap evin zemin katında çıkan yangın, üst kata sıçramadan söndürülürken, evin iki odası kullanılamaz hale geldi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, jandarma da çevre güvenliği aldı. - BALIKESİR