Burhaniye'de Kadınlar Evde Yemek, Atölyede Resim Yapıyorlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyenin öncülüğünde açılan Figen Köprülü-Fatma Cevizoğlu Resim Atölyesi'ne katılan ev kadınları, çıtayı yükselterek İstanbul da düzenlenecek olan 'İslam Mitologyası' sergisine hazırlanıyor.



Belediyenin öncülüğünde Ahmet Akın Kültür Merkezinde çalışmalarını devam ettiren kursa 14 ev kadını ressam katılıyor. Atölyeye devam eden kadınlar, kara kalem, yağlı boya ve minyatür çalışmaları yaparken, resim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.



Aile ortamı içinde çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyen Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu, İstanbul'da düzenlenecek olan Osmanlı-İslam Mitologyası sergisine katılacaklarını söylediler. Atölyede gelmekten çok mutlu olduğunu anlatan Süheyla Mutlu, "Burada çok güzel bilgiler alıyoruz. Resim konusunda yapacağımız çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte kararlaştırıyoruz. Hayatı, resmi, hepsini birlikte yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Burhaniye'yi seviyoruz. Resmi seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz" dedi.



"İslam Mitologyası ilgili bir sergiye hazırlandıklarını belirten Gaye İnceoğlu'da, "Çok güzel çalışmalarımız var, tamamlamak üzereyiz. Tüm ev kadınlarına tavsiye ederim" diye konuştu.



Nermin Kaba ise, "Ev hanımıyım. 5 çocuk annesiyim. 50 yaşımda sonra resme başladım. Bir yıl olmadı daha ben başlayalı. Fakat, çok teknik şeyler öğrendik. Resim yapmayı çok geliştirdim. Şimdi çocukken sevdiğim şeyleri içimdekileri tamamen tuvallere döküyorum. Çok hoşuma gidiyor. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



Figen Köprülü-Fatma Cevizoğlu atölyesinin geçerken dikkatini çektiğini söyleyen Nilgün Erdem ise, "İyi ki uğramışım. Burada çok güzel şeyler öğrendim. Kimseye söyleyemediğim duygularımı şimdi tuvallere dökerek söylüyorum". İnci Kısmet'de,"Burada minyatürü öğrendim. İslami Mitogyası ile ilgili minyatür çalışmalarımız var. Onları İstanbul'da sergileyeceğiz. Resim atölyesine geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Hocalarımı çok seviyorum" dedi.



Kurs öğretmenlerinden Fatma Cevizoğlu ise, "Burhaniye belediyesine bağlı olarak Figen Köprülü-Fatma Cevizoğlu Atölyesi olarak 10 senedir bu işi yapıyoruz. Tüm yaş guruplarına açığız. Genelde bayanlara yönelik olarak çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımın tüm teknik bilgiyi alıyorlar. Hem de istedikleri alanda, yağlı boya, kara kalem, minyatür her alanda çalışmalar yapıyorlar. Streslerini atıyorlar. Bir aile ortamındayız. Herkesi bekliyoruz. Kapımız herkese açık" dedi. Kurs öğretmeni Figen Köprülü de, "Fatma Cevizoğlu arkadaşımla birlikte 10 yıldır bu atölye de kara kalem, yağlı boya, minyatür ve akademik alanda eğitim veriyoruz. Eğitim dışında bu fobiyi sanatı dostluğu paylaşmaktan çok mutluyuz. Bunun yanı sıra önümüzdeki yıl İstanbul'da İslam mitologyası sergimiz var. Bu yıl düşünmüştük. Ama, çalışmalarımız meşakkatli çalışmalar olduğu için yetiştiremedik. Önümüzdeki yıl, kısmetse sergimize hazırlanıyoruz. ve çok ses getireceğine inandığımız sergi açacağız. Bu çalışmalara Allah, sağlık ve huzur verdiği sürece devam edeceğiz. Bu arada Altınoluk'ta Rezon otelde de, haftada 2 gün sanat eğitimi veriyorum. Çok mutluyuz" - BALIKESİR