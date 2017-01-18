Burhaniye'de Kadınlar 600 İmza Topladı

Burhaniye ilçesinde, Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması adı altında bir araya gelen kadınlar, Kadın Cinayetlerine Son Kampanyası başlattı. Cumhuriyet meydanında 2 günde 600 imza toplayan kadınlar, Aile Danışma Merkezi kurulmasını istedi.



Burhaniyeli kadınlar, artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için imza kampanyası başlattı. Yasemin Özcan, Nuran Aydoğan Uzdur, Hatice İnceiplik ve Pervin Çağlayan, kampanyanın partiler üste bir kampanya olduğunu anlattı. Kadın cinayetlerinin arttığını anlatan Yasemin Özcan, "Bunun için tüm kadınlar bir arada imza kampanyası başlattık. İki günde 600 imza toplandı. Kadın cinayetleri toplumun ortak sorunu. Onun için partiler üstü bir kampanya düzenledik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İlçemizde Aile Danışma Merkezi Kurulmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR