Burhaniye'de Emekli Eğitimci Örnek Fideci Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli coğrafya öğretmeni Basri Şahin örnek fide üreticisi oldu. Evinin bahçesinde ürettiği sebze fidelerini pazarda satan Şahin, yeşille ilgilenmenin kendisini dinlendirdiğini söyledi.



Burhaniye'de 3 yıl önce emekli olan 55 yaşındaki 4 çocuk babası Basri Şahin, evinin bahçesinde ürettiği, biber, patlıcan, domates ve çilek fidelerini pazarda satmaya başladı. Fidelerin yanında solucan gübresi de satan Basri Şahin, "Bahçemde ürettiğim domates, biber,patlıcan ve çilek fidelerini satıyorum. Demetini 2 liradan sattığım fideler tutuldu. Bu arada toprağın yapısını bozmayan doğal solucan gübresi de satıyorum. Bu işi severek yapıyorum Üretmek çok güzel bir şey" dedi, - BALIKESİR