Burhaniye'de Ecdada İmam Hatipli Ziyareti

Balıkesir'i Burhaniye İlçesinde, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Havran'da bulunan Çanakkale Gazisi Seyit Onbaşı'nın Anıt Mezarına gezi düzenledi. BENGİ Projesi kapsamında Okul Müdürü Cemil Çam ve Tarih Öğretmenleri Deniz Altınsoy ve İsmet Eren koordinatörlüğünde düzenlenen ziyaret için İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı getirildi.



İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran ekibi, HMFK Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde de lise ve ortaokul öğrencileri için yapılan Mehteran sunumunun arkasından 75 kişilik Lise ve 35 kişilik Ortaokul öğrenci ve görevli öğretmenleriyle, Havran Seyit Onbaşı Anıt Mezarına hareket etti. Seyit Onbaşı'nın kabri başında Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni Cemil Koca ve öğrenciler tarafından Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Seyit Onbaşı Anıtında düzenlenen Mehteran gösterisinden sonra ziyarete katılanlara pilav-ayran ikramı yapıldı. Geçmişini hatırlama, atalarını tanıma ve unutmamanın yeni neslin görev ve sorumluluklarının başında geldiğini vurgulayan Okul Müdürü Cemil Çam, bu tür etkinliklerin son derece faydalı olduğunu vurguladı. - BALIKESİR