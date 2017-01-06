Burhaniye'de Düdüklü Suyu Hattı Yenileniyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Düdüklü İçme Suyu hattının yenileneceği açıklandı. Madra dağından gelen suyun 24 kilometrelik hattının yenileneceğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, hattın onarılması ile çeşmelerden daha bol su akacağını söyledi.



Burhaniye'de, yaklaşık 50 noktada akan Düdüklü Suyunu ilçeye taşıyan boruların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Baski tarafından sağlanacak olan borular Burhaniye Belediyesi tarafından döşenecek. Suyun debisinin saniyede 7 litre olduğunu anlatan Başkan Necdet Uysal, "7 litre suyun 2 litresi şişelenirken, geri kalanı ise çeşmelere verilmektedir. Borular çok eski olduğu için kayıplar oluyordu. Hattın yenilenmesi ile bu kayıplar önleneceğinden sular daha bol akacak. Ayrıca, yeni hattı yol kenarından döşemek istiyoruz. Böylelikle arıza halinde tamir de kolaylaşacak" dedi. - BALIKESİR