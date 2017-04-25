Burhaniye'de Çevreci Vatandaşa Teşekkür Belgesi

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 120 kilo atik pil toplayan seyyar satıcı Bayram Demirel'e teşekkür belgesi verdi. Demirel'in herkese örnek olmasını isteyen Başkan Uysal, çevreci insanların sayılarının artması gerektiğini bildirdi.



Pamuk helva satarak geçimini sağlayan 48 yaşındaki Bayram Demirel, atık pil toplama konusunda ilçede öncü oldu. Plastik bidonlar içinde biriktirdiği atık pilleri belediyeye getiren Demirel'in bu hareketi takdir topladı. Başkan Uysal, Bayram Demirel'e teşekkür plaketi verdi. Demirel'in çocuklara da olduğunu ve çok önemli bir iş yaptığını anlatan Başkan Uysal, "Belediyemizde atık pil kutuları var. Herkes atık pillerini belediyeye getirebilir. Atık piller toprağımızı kirletiyor. Bayram kardeşimi kutluyorum. Herkese örnek olmasını diliyorum" dedi. Bayram Demirel'de atık pil toplamaya devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR