Burhaniye' de Bilgisayar Kullanım Kursu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı bilgisayar kullanım kursu ilgi gördü. 160 saatlik kursa katılan 20 kişiye, kurs sonunda sertifika verilecek.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni binaya taşınırken, kurs çeşidi ve sayısını artırdı. Bazı kurslar yarı yıl tatilinde de devam etti. Bilgisayar kullanım kursu da ara vermeyen kurslardan biri oldu. Turan Düzgün'ün öğretmenliğini yaptığı bilgisayar kursunu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muhammet Şenyiğit, öğretmenden bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Kurs sayısının daha da artacağını anlatan Müdür Zehra Demirkıran Kılıç'da meslek edindirme kurslarına ağırlık verdiklerini kaydetti. - BALIKESİR