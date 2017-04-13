Burhaniye'de Atatürk'ün İlçeye Gelişi Kutlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 83.yılı törenle kutlandı. Tören,Ata'nın ilçeye giriş yeri olan Kütüphane önünden başladı.



Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleriyle vatandaşların içinde bulunduğu kalabalık, bayraklarla bando eşliğinde Hürriyet Caddesinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürürken, büyük coşku yaşandı. Meydanda Kaymakam Hüseyin Öner, anıta çelenk koyarken, tarih öğretmeni Cafer Yılız, Ata'nın geliş öyküsünü anlattı. Öğrenciler şiir okurken, 67 yaşındaki Ali Sakin'in okuduğu Atatürk şiiri de büyük alkış aldı. Belediye Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin gösterileri de törene renk kattı. Kaymakam Hüseyin Öner, törende emeği geçenleri kutladı. - BALIKESİR