Burhaniye'de Apartman Balkonunda Korkutan Yangın

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde boş bir dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi Saydam Sokak'ta bir apartmanın birinci katın balkonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını, daire içine sıçramadan söndürdü. Sadece balkondaki çek yat ve plastik panjurun kullanılmaz hale geldiği yangının, çekyat üzerine düşürülen bir sigara izmaritinden çıktığı sanılıyor. Yangınınmkesin çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR