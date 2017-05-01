Burhaniye'de 1 Mayıs'a Halaylı Kutlama

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine, 1 Mayıs törenlerle kutlandı. Çok sayıda demokratik kitle örgününün destek verdiği kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konuşmaların ardından çekilen halaylarla sona erdi.



Burhaniye'de Sanayi Köprüsü yanında toplanan kalabalık ellerinde pankartlarla slogan atarak Hürriyet Caddesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen guruplar, burada yapılan konuşmaları sloganlar eşliğinde dinledi. 1 Mayıs ile ilgili konuşmayı Eğitim Sen Burhaniye Şube Başkanı Mahmut Akpak yaptı. Yapılan konuşmaların ardından halaylar çekildi. Halayların ardından kalabalık sessizce dağıldı. - BALIKESİR