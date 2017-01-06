Burhaniye Belediyesinden Gençlerle Baş Başa Kitabı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye kültür hizmetleri kapsamında Prof. Ali Fuat Başgil'in kaleme aldığı "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabı ilçede yaşayan gençlere dağıtılacak.



Burhaniye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Ali Fuat Başgil'in kaleme aldığı"Gençlerle Başbaşa"isimli kitap bastırılarak ilçe gençlerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın teşvik ve tavsiyesi ile hayata geçirilen proje ile gençlerin okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor. Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda Prof. Ali Fuat Başgil'in öğretmenlik yaptığı dönemde, yakından inceleme fırsatı bulduğu gençler üzerine yaptığı araştırmaları, gençlerin yönlendirilmesine yönelik yapılacak doğru hamleleri kaleme aldığı "Gençlerle Başbaşa"eserinin gençlerle buluşturulması kararı alındı. Eserin dağıtımıyla ilçede yaşayan gençlerde; milli ve manevi değerlerin kuvvetlendirilmesi, Ulus bilinci, birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi hedefleniyor. Prof. Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli eseri Burhaniye Belediyesine özel olarak 5 bin adet olacak şekilde yeniden basılıyor. Yapılan özel baskıda Belediye Başkanı Necdet Uysal, ön söz niteliğinde ilçe gençlerine sesleniyor. Başkan Uysal"Sevgili Gençler; okumak, doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgileri kitap okumayı kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. Ülkemizde ekonomik, sosyal ve siyasal alanda önemli gelişmeler olmasına rağmen kitap, dergi, gazete okuma ve önemi konusunda hala problemlerimiz devam etmektedir. Bu sorunu çözecek olan kişiler ise sadece ve sadece kitap okuma alışkanlığını kazanan gençler olacaktır. Okumaktan da kasıt aslında hem akla hem vicdana seslenen bireyler, kısaca iyiye, doğruya ve güzele ulaşacak fikirler, davranışlar geliştirmektir. Birilerinin mutsuzluğu üzerine mutluluk olmayacağını bilecek toplumlar oluşturmaktır. Milli ve manevi değerler ile birlikte, yaşadıkları tecrübeleri ve fikirlerini gelecek nesillere aktarmaya çalışan değerli kültür insanlarımızın yazmış oldukları eserler de bu anlamda bizlere ışık olmaktadır. Dünyada hızla meydana gelen teknolojik, bilimsel değişmeler ve gelişmelere ulaşmanın ve bu yarışta ülkemizin geri kalmamasının en önemli yolu hiç kuşkusuz okumaktır. "Kitap akıl öğreten bir dosttur" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde olduğu gibi kitapların dostunuz olduğu, okumanın rehberiniz olduğu bir gelecek dileğimle"dedi.



Türk siyasetçi ve ilim adamı Başgil birçok eser bırakmış ve 1961 yılı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile gündeme gelmiştir. - BALIKESİR