Burhaniye Belediyesi Sahilleri Temizliyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sahilleri yaz sezonu için hazırlamaya başladı.



Burhaniye'nin altın kuma sahip sahillerinde yaza hazırlıklar başladı. Sahillerde bulunan çöp ve denizden gelen pislikler, Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından temizlenmeye başlandı. Yaklaşan yaz sıcakları öncesi hummalı ve disiplinli bir şekilde temizlik çalışmaları yürüten Burhaniye Belediyesi Ekipleri kış ayları boyunca sahillerde biriken katı atıklar, çöpler vb. kirlilikleri temizlemek hedefiyle hareket ediyor. Ünlü plajları, yat limanı ve sahil kesiminde ki temizlik çalışmaları, iş makinaları ve temizlik görevlileri ile devam ederken daha sonra kumun daha kaliteli olabilmesi için elenmesi işleri başlayacak. Burhaniye'nin, İskele ve Öğretmenler Mahallelerinde başlayan temizlik uygulamalarının tüm kıyı şerdi boyunca devam edeceğini bildiren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Burhaniye'de başlayacak olan yeni yaz sezonu için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sahillerimizdeki temizlik işleri devam edecek ayrıca altın kuma sahip olan kumsallarımızda da kumun kalitesini arttırmak amacıyla eleme işlemini de her sene olduğu gibi bu sene de devam ettireceğiz" dedi. - BALIKESİR