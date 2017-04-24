Burhaniye Belediyesi'nden Çocuk Şenliği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye tarafından düzenlenen, 'Çocuk Şenliği' büyük ilgi gördü.



Belediye hizmet binası önünde düzenlenen şenliğe, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşlar, Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterilerini büyük ilgi ile izledi. Geleneksel hale gelen şenlik yoğun ilgi görürken, öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Necdet Uysal, şenlikte görev alan ekiplere ve katılımcılara teşekkür etti. Gençlere önem verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Gençlik merkezimiz gençlerimize verdiğimiz önemin göstergesidir. Gençlik merkezi 10.yılını doldurdu Önemli hizmetlere imza attı. Gençlik merkezini kuran eski Başkan Fikret Akova'ya teşekkür ediyorum. Bizde şenliği geleneksel hale getirdik. Bütün çocuklarımıza başarılar ve iyi eğlenceler diliyorum'" dedi. - BALIKESİR