Burhaniye Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Araç Daha Katıldı

Balıkesir'in Burhaniye İlçe Belediyesi araç filosu genişlemeye devam ediyor.



Her geçen gün daha fazla büyüyen ve gelişen Burhaniye'ye, daha iyi ve hızlı bir hizmet verebilmek adına, Burhaniye Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Burhaniye Belediyesi aynı zamanda Belediyenin kasasını zora sokmadan hibe yolu ile aldığı araçlar ile de araç hizmet ağını genişletiyor. Sadece 2016 yılında 7 aracı Burhaniye Belediyesine kazandıran Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, hizmetlerin daha iyi ve hızlı bir şekilde devam etmesi için son olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nden damperli kamyon hibesi alarak hizmete sundu. Araç Burhaniye Belediyesi hizmet binası önünde tanıtılırken kurban kesildi. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyerek Türkiye Belediyeler Birliği'ne de yardımlarından dolayı teşekkür etti. Sözlerine "Her zaman daha iyi hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyüyen Burhaniye'mizde kırsal mahallelerimizde dahil bir bütün olarak daha kaliteli hizmeti götürebilmek adına elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz" diye devam eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Araç filomuzu genişletmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR