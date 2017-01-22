Burhaniye Belediye Evinde Fenerbahçe Gelişim'e Yenildi

Bölgesel Bayanlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında evinde Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşan Burhaniye Belediye karşılaşmayı 62-80 kaybetti.



Atatürk Spor Salonu'ndaki oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Burhaniye Belediye, 37-34 önde bitirmesine rağmen, ikinci devrede maçı 62-80 kaybetti.



Maç sonu açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başantrenörü Özlem Köle, Fenerbahçe gibi güçlü bir ekip karşısında iyi bir oyun çıkardıklarını belirterek, "Kızlarımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Rakip takım bizden boy ve yaş olarak hayli fazla. İyi mücadele ettik. Çarşamba günü de Bursa Büyükşehir'i konuk edeceğiz. Bu günden itibaren Bursa maçı içi hazırlanacağız" dedi. - BALIKESİR