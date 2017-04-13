Burhan Kuzu'dan Sunucu Nevşin Mengü'ye Sert Tepki

AK Parti Milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, CNN Türk canlı yayınında Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Referandum sürecinin konuşulduğu programda Nevşin Mengü'nün soru üstüne soru sorması Burhan Kuzu'yu kızdırdı.

"KEMAL BEY GİBİ DOLMUŞ VAZİYETTE SORU SORUYORSUNUZ"

Sunucu Nevşin Mengü'nün bu tavırlarına sinirlenen Kuzu, "Nevşin hanım siz benimle konuları tartışmaya mı geldiniz yoksa cevap almaya mı? Bir soru için elli tane soru sorulmaz. Siz aynen Kemal Bey gibi dolmuş vaziyette bana soru soruyorsunuz. Ben çok programa katıldım böyle program görmedim kusura bakma. Sorun ama tek tek sorun. Dediklerinin çoğu yanlış ve yalan Kemal Bey'in yalanları bunlar. Piyasaya sürdüğü yalanlar. Tek tek gidelim program yapacaksak yapmayacaksak ayrı bir mesele o zaman da başka türlü davranalım. Ben programlara çok katıldım ilk defa katılmıyorum. 2 saat 3 saat program yaptım ben. Buraya da yüzlere kez geldim ilk kez gelmiyorum. CNN'e kimse gitmezken ben geldim." dedi.