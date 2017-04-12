Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben Böyle Program Görmedim
Anayasa Profesörü ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu CNN Türk'te Nevşin Mengü'ye konuk oldu.
Anayasa Profesörü ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu CNN Türk'te Nevşin Mengü'ye konuk oldu. Anayasa referamdumunun konuşulduğu programda Nevşin Mengü üst üste sorduğu sorularla Burhan Kuzu'yu sıkıştırmak istedi. Nevşin Mengü'nün art niyetini anlayan tecrübeli siyesetçi açtı ağzını yumdu gözünü... Nevşin Hanım siz benimle konuyu tartışmaya mı geldiniz? diyen Burhan Kuzu sözlerini git gide sertleştire...