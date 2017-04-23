Burhan Kuzu'dan Başakşehirli Futbolculara: Size Yakıştı mı?
Burhan Kuzu, gazetecilere saldıran Başakşehirli futbolcular için attığı tweetinde, "Bir haber muhabirine 15 futbolcu olarak hep birden saldırıp dövmek size yakıştı mı?" notunu yazdı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, gazetecilere saldıran Başakşehirli futbolcuları Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla kınadı.
"YAZIK GERÇEKTEN YAZIK"
Burhan Kuzu tweetinde, "Başakşehir futbolcularına hatırlatma: Bir haber muhabirine 15 futbolcu olarak hep birden saldırıp dövmek size yakıştı mı? Yazık gerçekten yazık." ifadelerini kullandı.
İşte Burhan Kuzu'nun tweeti:
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