Burhan Kuzu'dan Başakşehirli Futbolculara: Size Yakıştı mı?

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, gazetecilere saldıran Başakşehirli futbolcuları Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla kınadı.

"YAZIK GERÇEKTEN YAZIK"

Burhan Kuzu tweetinde, "Başakşehir futbolcularına hatırlatma: Bir haber muhabirine 15 futbolcu olarak hep birden saldırıp dövmek size yakıştı mı? Yazık gerçekten yazık." ifadelerini kullandı.

İşte Burhan Kuzu'nun tweeti:

