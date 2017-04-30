Burhan Kuzu: Avrupa Türkiyesiz Olmayacağını Anladı

AK Parti Milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Avrupa'nın Türkiyesiz olmayacağını anladığını söyledi.

Burhan Kuzu'nun açıklamaları:

"Referandumu bahane ederek Türkiye'ye sırtını dönen Avrupa, nihayet "Türkiyesiz olamayacağını anladı" ve yumuşama sürecine girdi. Doğrusunu yaptı."

"AKLIN YOLU BİR"

"NATO Genel Sekreteri "Türkiye'nin içinde olmadığı bir Nato çok zayıf olur" demiş. Aklın yolu bir; gerçekten de öyle."

Burhan Kuzu'nun paylaşımları:

