Burhan Kuzu: '40 Yıllık Hayalim Gerçek Oldu'

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, referandum sonuçlarına ilişkin, "40 yıllık bir emeğimdir. Bir hayalimin gerçekleştiğini görüyorum. Bunu ölmeden görmüş olmak güzel bir şey. Çünkü öbür tarafta gözüm arkada kalırdı" dedi.



Anayasa değişikliğinin oylandığı referandumun ardından 40 yıllık bir hayalinin gerçekleştiğini söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, sistem değişikliği üzerine 1977 yılından bu yana çalışmalar yaptığını belirterek, "Bunu ölmeden görmüş olmak güzel bir şey. Çünkü öbür tarafta gözüm arkada kalırdı" diye konuştu.



"Bir hayalimin gerçekleştiğini görüyorum"



40 yıllık bir hayalinin 16 Nisan'da gerçekleştiğini belirten ve Türkiye'nin artık düzlüğe çıktığını söyleyen Burhan Kuzu, "Sizler bir sevindiniz, ben iki sevindim. Tersi çıksaydı belki siz bir, ben iki üzülecektim. 40 yıllık bir emeğimdir. Bir hayalimin gerçekleştiğini görüyorum. 1977 yılında bu işe başladım, 2017. Dolu dolu 40 sene olmuş. Bu süre içinde binlerce kez paneller, sempozyumlar, konferanslara katıldım, üniversitelere gittim, değişik STK'larda, siyasi partilerde bunları anlattım. Rahmetli Özal, Demirel, Türkeş, Erbakan, Yazıcıoğlu, hatta rahmetli Ecevit ile sıkı temasım oldu. Özal ile daha sıkı çalıştım. Şimdiki Cumhurbaşkanımızla bu işleri birlikte götürdük. Bu konuda yazdık, çizdik, çok şükür bunu ölmeden görmüş olmak güzel bir şey. Çünkü öbür tarafta gözüm arkada kalırdı, acaba başkanlık geldi mi, gelmedi mi bir sağa bir sola döner dururdum orada. Hayırlı olsun vatana, millete, devlete. Rahat bir hayırlı olsun diyebiliyoruz. Düne kadar iş yerine giriyorsun 'hayırlı olsun' deyince, 'hayır oyu mu vereyim' diye anlıyordu. Şimdi onlar bıraktılar biz normale dönüp kullanmaya başladık. Büyük bir hayalimin, projemin gerçekleşmesi beni çok mesut etti. Türkiye bence düzlüğe çıkmış oldu. Eski yılların koalisyon kavgaları, hesapları, at pazarlıkları, 25 gün süren hükümet durumları geride kaldı. Şu anda 19. Hükümet olması gerekirken Türkiye'de 65. Hükümet var. 65. Hükümeti biz cumhuriyetimizin 95. yılında değil de 260. yılında kurmamız lazımdı. Bundan sonra en çok 10 sene bir hükümet gelecek, başkan ekibi ile birlikte gelecek, parlamento karşısında güçlü bir denetimini yapacak ve böylece ülkeyi yöneten belli, nereye kadar götürebileceğini görüyorsun. Artık hükümeti kuran da millet, yıkan da millet. Şu referandum gösterdi ki, başkanlık modeli böyle kıran kırana bir sistemdir. Öyle 'yüzde 19 alırım, başbakan olurum, yüzde 15 alırım koalisyonun bir köşesinden tutarım, devletin kimi kurumlarını hortumlarım' gibi bir takım vesayet odaklarının güdümündeki hükümetler dönemi tarihe gömülmüştür. Artık kamyonumuz Bolu Dağı'nı çıkmıştır. Gençler bilmezler, o tüneli de biz açtık malum, o dağda çok ağır çıkar kamyonlar, tam düzlüğe çıktı Ankara'ya doğru şimdi yol alıyor" diye konuştu.



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