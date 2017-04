Burhan Doğançay'ın Eserine 750 Bin Lira

BEYAZ Müzayede'nin gerçekleştirdiği 39. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi'nde ünlü ressam Burhan Doğançay'ın "From Walls No 5" adlı tablosu 750 bin liraya alıcı buldu.



Türk Çağdaş Sanatı ustalarından modern sanatın dünyaca ünlü temsilcilerine kadar 129 sanatçının birbirinden değerli 275 eserinin yer aldığı 39. Beyaz Müzayede, dün Orjin Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzaayedede Burhan Doğançay'ın 1970'li yılların başlarında New York duvarlarından esinlenerek hazırladığı eserlerin 5'incisi olan "From Walls No 5" isimli tablosu, 750 bin liraya alıcı bularak, müzayedenin en yüksek fiyatlı eseri oldu. Müzayedede Mübin Orhon'un merakla beklenen 1950'li yıllara ait "Abstrait Blanc et Rose" isimli yapıtı 475 bin liralık fiyatıyla en yüksek fiyata alıcı bulan ikinci eser olarak kayıtlara geçti. En yüksek fiyata alıcı bulan 3'üncü eser ise 410 bin lirayla Fahrelnissa Zeid'in 1950'li yıllara ait soyut yapıtı "Abstrait Jaune" oldu.



Türk Çağdaş Sanatı'nın orta ve genç kuşağından Kemal Önsoy'un 2011 yılına ait eseri 315 bin liralık fiyatı ile büyük ilgi görürken, bu eser Kemal Önsoy'un bugüne kadar satılmış en pahalı eseri oldu. Jiri Georg Dokoupil'in "Brazil Bubbles Series" isimli yapıtı müzayedenin en çekişmeli eseri olarak 315 bin liraya satıldı. Yeni İngiliz heykel akımının önemli sanatçılarından Julian Opie'nin "Ann Dancing In Sequined Dress-I" isimli tablosu, eserin yurt dışındaki galeri fiyatının da üstüne çıkarak 285 bin TL'den alıcı buldu.



