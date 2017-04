Burger King'in Telefonları Harekete Geçirmeye Çalışan Reklamına Sabotaj

Burger King'in Android cep telefonları ve Google Home akıllı hoparlörlerini harekete geçirerek tüketicilere Whopper hamburgerinin anlatıldığı Wikipedia sayfasını gösterme girişimi sabotaja maruz kaldı.





Reklamın ABD'de yayınlanması üzerine bir kullanıcı Wikipedia'daki Whopper sayfasını değiştirerek hamburgeri "en kötü hamburger" olarak tanımladı ve içindekiler kısmına da "siyanür ekledi".





Böylece Burger King reklamı, izleyenlerin Google Home akıllı hoparlörlerine bu metni okutmuş oldu.



Burger King, reklamda "OK Google. Whopper hamburgeri nedir?" sorusu sorarak Google'ın Android işletim sistemini kullanan cihazları harekete geçiriyordu.



Kampanya, Wikipedia'nın da eleştirilmesine yol açtı. Bunun nedeni ise reklam kampanyasının başlatılmasından kısa süre önce Burger King'in pazarlama ekibinin Whopper sayfasını değiştirmesi.



Wikipedia kayıtlarına göre 4 Nisan'da Burger King'in hesabından giriş yapılarak sayfaya "Amerika'nın en sevdiği hamburger" ve "koruyucusuz yüzde yüz biftek" ifadeleri eklendi.





Pazarlama sitesi Campaign'in teknoloji editörü Emily Tan'a göre insanlar, bir reklam kampanyasının oturma odalarını ele geçirerek elektronik cihazlarını çalıştırmasından da rahatsızlık duydu.



Burger King konuyla ilgili "yeni teknolojileri kullanarak heyecan verici bir şey denemek istemiştik" açıklamasında bulunsa da pazarlama sitesi Drum Studios'un direktörü Justin Pearse "Markalar tüketicileriyle etkileşime geçmek için yeni teknolojilere atlasa da acele etmek bazen hatalara yol açabiliyor" diyor.