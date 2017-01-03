Yolcu Otobüsü Peronda Yandı

Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indiren bir anda alev aldı. Büyük hasar gören otobüste, 4 yolcu yara almadan kurtarıldı.

SOL ARKA TEKERİNDEN DUMAN ÇIKTI

Çanakkale'den Antalya'ya giden 3 personel ve 8 yolcunun bulunduğu İsmail Kızılcalar yönetimindeki 16 KF 292 plakalı yolcu otobüsünün saat 22.00 sıralarında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirmek için yanaştığı peronda sol arka tekerinden duman çıkmaya başladı.

Alevler bir anda büyürken, otobüsteki 4 yolcu hızla tahliye edildi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevlere ilk olarak terminaldeki işyerlerinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YA DA YARALIMIZ YOK"

Otobüs görevlisi Süleyman Sarıca, "Sabah Çanakkale'den çıktık. 8 yolcumuz vardı. 4'ünü indirdik. 4'ü araç içerisindeydi. Bir anda alev alınca içeridekileri indirdik. Çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok." dedi.

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLE GÖNDERİLDİ

Otobüsteki 4 yolcu ifadelerinin ardından başka otobüsle Antalya'ya gönderildi.