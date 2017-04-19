Burdur Yıldırım Çarpmasıyla Ölen Aslan Kadavra Olacak

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yıldırım çarpması sonucu rahatsızlanan ve tedavi edildikten sonra ölen erkek aslan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin eğitim materyali olarak değerlendirilecek. Antalya Hayvanat Bahçesi ile MAKÜ arasındaki işbirliği protokolu gereği bir süre önce yıldırım çarpması sonucu rahatsızlanan ve tedavi edilmesinin ardından ölen aslanın ölüsü Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü'ne getirildi.



Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Özgel, "Aslan fakültemize bağışlandı. Eğitim materyali olarak değerlendirilecek. Öncelikle iç organları incelenecek. Kemikleri çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilecek" dedi.



İlk defa bir aslanı inceleyecekleri için nelerle karşılaşacakları konusunda meraklı olduklarını vurgulayan Özgel, hayvanın iskeletinin aynı formatta hazırlanıp değerlendirileceğini, Hayvan Müzesi'nin yavaş yavaş oluşturulduğunu, başka hayvanların iskeletlerinin de bu müzede yer alacağını kaydetti. İlk defa bir aslan gördüklerini aktaran Veteriner Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Doğuş Özalkan ve Özlem Önür de "Televizyonlarda, hayvanat bahçesinde aslan görmüştük ama ilk defa kadavra olarak bir aslan görüyoruz. Biz de heyecanlıyız" şeklinde konuştu.