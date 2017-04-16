Burdur Yaşlı Çift Sedyede Oy Kullandı

Yaşlı çift sedyede oy kullandı



*- BURDUR'da yatalak durumdaki 88 yaşındaki Bekir Tekin ile eşi 90 yaşındaki Hatice Tekin, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınarak oy kullandırıldı.



Burdur Yeni Mahalle'de oturan ve trafik kazası sonucu yaklaşık 15 yıldır yatalak durumdaki Bekir Tekin ile yaşlılık nedeniyle yürüme güçlüğü çeken eşi Hatice Tekin, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınarak ambulansla oy kullanacakları Burdur Lisesi'ndeki 1152 nolu sandığa götürdü.



Bekir Tekin ile 70 yıllık eşi Hatice Tekin kombinasyon (sandalye) sedyede görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı. Çift daha sonra eve götürüldü.