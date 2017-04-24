Burdur Uyuşturucu Operasyonuna 11 Tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama



BURDUR, Isparta ve Antalya illerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Burdur İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bucak İlçesi Kızılseki Köyü merkezli olarak Burdur, Antalya ve Isparta illerini kapsayacak şekilde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda 20 Nisan'da yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 2'sinin Bucak Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 11'inin tutuklandı, 2 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.