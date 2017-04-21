Burdur Türküleri Eşi ve Şehitler Için Söyledi

Türküleri eşi ve şehitler için söyledi



*- BURDUR'da, 'Bağlamanın Telinden, Nefes ve Sesin Diliyle Türküler' adıyla düzenlenen konserde duygusal anlar yaşandı.



MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen konserde MAKÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Kızıldeli Salık, türküleri eşi ve tüm şehitler için söyledi. Doç. Dr. Salık, şan tekniği ile söylediği türküleri 20 Nisan 2014'te görev yaptığı Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde kalp krizi geçirerek şehit olan eşi Astsubay Başçavuş Kenan Salık ve tüm şehitlere armağan ettiğini söyledi. Nurdan Kızıldeli Salık "Eşimi 3 yıl önce kaybettim. İsterimki gönlümden, yüreğimden kopanlar, türkülerle ona da ulaşsın, ona gitsin ve bütün şehitlerimizin anısına olsun. Bunun için bu konseri düzenledik" dedi.



Salık'ın konserinde Şan Tekniği ile seslendirdiği Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve Neşet Ertaş türküleri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Konser Sonunda MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sibel Karakelle, Nurdan Kızıldeli Salık ve Saz sanatçılarına çiçek vererek teşekkür etti.



Prof. Dr. Karakelle "Anadolu'muzun irfanının sözlere yansıdığı türkülerimizin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Sanatçılarımızın yüreğine sağlık" dedi.