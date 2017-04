Burdur Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı



BURDUR'da düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.



Burdur'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı. Uzay Çatı Halk Pazarı'ndaki fuarın açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile sektör temsilcileri ve vatandaş katıldı.



Fuarın açılışında konuşan Mehmet Daniş, süt fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Daniş, Süt fiyatını Ulusal Süt Konseyi belirliyor. Ama her ne hikmetse bu sene sanayici belirlenen fiyatın altında alabilmek için her türlü oyunu yapmaya çalışıyor. Bakanlık olarak bunun takipçisiyiz. Sayın bakanımız bunu yüksek sesle birkaç yerde dile getirdi. Her türlü denetimle peşinizdeyiz. Özellikle süt fiyatlarının baskı altında olduğu bu dönemde bununla ilgili olarak sektörle birkaç defa bir araya geldik. Böyle devam etmeleri durumunda yemin kalitesini düşürerek verim kaybına sebep olmaları durumunda onlarla ilgili her türlü yaptırımı yapacağımızı kendilerine ifade ettik" dedi.



Vali Şerif Yılmaz da fuarların sadece makine ve ekipmanların tanıtıldığı alanlar olmadığını, aynı zamanda sektörün içinde bulunduğu zorlukları tartışabileceği alanlar olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek stantlar gezildi.