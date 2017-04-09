Burdur Polis Amca Satranç Turnuvası

Polis Amca Satranç Turnuvası



BURDUR'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yılı dolayısıyla okul öncesi çocuklara yönelik 'Polis Amca Satranç Turnuvası' düzenlendi.



Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Polis Amca Satranç Turnuvası'nda 120 minik ter döktü. Emniyet Müdürlüğü Göl Tesisleri'nde yapılan turnuva öncesi konuşan Emniyet Müdürü Saim Akpınar, turnuvanın amacının çocukların zekasının gelişmesi, ufkunun açılması olduğunu söyledi. Akpınar, "Satranç bir oyundur, eğlencedir, hobidir ama çocuklarımızın ufkunu açan sosyal bir etkinliktir" dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül de bu yıl turnuvanın 10'uncusunu düzenlediklerini belirterek, "Okul öncesine yönelik olarak Türkiye'de ilk olarak Burdur'da düzenledik. Turnuvanın başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.



Daha sonra turnuvanın ilk hamlesini Emniyet Müdürü Saim Akpınar yaptı. Turnuvada 7 yaş erkeklerde Salih Berk Yalçıntaş birinci, Mustafa Kemal Akbulut ikinci Emir Üresin üçüncü oldu. 7 yaş kızlarda Ecrin Elif Susar birinci, Duru Aydeniz ikinci, Afra Reyhan Muslu üçüncü oldu. 6 yaş kızlarda Ece Şahin birinci, Ecrin Ada Şener ikinci, Hüma Gül Suna üçüncü oldu. 6 yaş erkeklerde ise Ahmet Kerem Coşar birinci, Burak Efe Köleoğlu ikinci, Muhammed Oğuzhan Mamak üçüncü oldu.