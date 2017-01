Burdur - Midibüsün Çarptığı 17 Yaşındaki Alihan Öldü

Midibüsün çarptığı 17 yaşındaki Alihan öldü



BURDUR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı lise öğrencisi 17 yaşındaki Alihan Çağan, yaşamını yitirdi.



Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Tefenni karayolu Suludere Köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova İlçesi-Burdur arası yolcu taşımacılığı yapan 53 yaşındaki Mehmet D. yönetimindeki 15 LK 815 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan lise 1'inci sınıf öğrencisi Alihan Çağan'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Alihan Çağan'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Suludere Köyü'nde oturan, kaza sonrası olay yerine gelen Çağan'ın aile bireyleri, acı haberi alınca yıkıldı. Çağan'ın fenelaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.



Alihan Çağan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Midibüs sürücüsü Mehmet D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Aynı bölgede sürükle kazalar yaşandığını belirten Suludere Köyü Muhtarı Hüsamettin Şahin, 'Bu yol bir an önce duble olmalı. Sürekli kazalar meydana geliyor. Yetkililer sesimizi duysun. Artık yeter. Canımızdan can gitti. Daha kaç can gidecekö diye tepki gösterdi.