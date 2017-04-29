Burdur Liseli Yalçın Kalbine Yenildi

Burdur'da 2 yıl önce kalp nakli olan lise öğrencisi 19 yaşındaki Yalçın Korkmaz, ani kalp durması nedeniyle rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. İki yıl önce Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli olan Burdur Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yalçın Korkmaz, dün gece evde ani kalp durması nedeniyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Yalçın Korkmaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Yalçın Korkmaz'ın cenazesi Ulu Cami'de öğle vakti kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Yalçın'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Baba Muhsin Korkmaz, "'Baba yetiş ben bayılıyorum' dedi, sonra gözlerini açtı. Ambulans çağırdık. Ama kurtaramadık. Kalp naklinden sonra gayet iyiydi. Her ay Ankara'ya kontrole gidiyorduk. Bu defa 2.5 ay geçti, 'oğlum ne zaman götüreyim' diye sordum, 'baba, okul bitsin gideriz' dedi ama ömrü yetmedi. Gitti artık" diye gözyaşı döktü.