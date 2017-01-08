Burdur Kadınlardan Kan Bağışı

Ak Parti Burdur Kadın Kolları üyeleri kan bağışında bulundu.



Kızılay'da kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından başlatılan kampanyalara Ak Parti Burdur Kadın Kolları üyeleri de duyarsız kalmadı. Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci ve üyeler Kızılay Kan Alma Birimi'nde kan bağışında bulundu.



Serpil Ekinci, "'Bir ünite kan üç can' diyerek arkadaşlarımızla birlikte kan bağışlamaya geldik. Kış aylarında Kızılay'da yaşanan kan sıkıntısına bir nebze çözüm olmak istedik. Tüm vatandaşımızı duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.