Burdur Jandarması Aralık Ayı Raporunu Açıkladı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aralık ayı raporu paylaşıldı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı Aralık ayında sorumluluk bölgelerinde toplam 228 olaya müdahale edildi ve 491 şüpheli yakalandı. 2016 yılının son ayında jandarma ekipler, 5 terör, 78 asayiş, 49 takibi gereken olay, 35 kabahat,8 kaçakçılık, 49 Trafik ve 4 cezaevi olayı olmak üzere toplam 228 olaya müdahale etti. Olaylarda 491 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı ve bu şahıslardan 6 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 7 kişi hakkında önleyici/koruyucu tedbir kararı verildi, 164 şahıs hakkında ise idari para cezası uygulanmış ve 7 şahıs hakkında ise idari para cezası uygulanmak üzere ilgili kuruma gönderildi.



Kırsalda toplam 49 trafik kazası yaşandı



Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aralık ayında toplam 49 trafik kazasına müdahale edildi. Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde polis ve Jandarma Trafik Timlerince 1 ölümlü, 41 yaralamalı ve 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 49 trafik kazası meydana geldi. Müdahale edilen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 110 kişi yaralandı.



Yol kontrol ve aramaları



Burdur İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yol kontrol ve aramaları kapsamında 8 bin 32 kişi ve 2 bin 348 aracın sorgulamasını yaptı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan dolayı aranan 33 şüpheli şahıs ve 2 araç yakalanarak adli mercilere sevk edildi.



Jandarma, Aralık ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda; 8 adet av tüfeği,1 adet kurusıkı tabanca,1 adet bıçak,1 adet havalı tüfek, 9 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet el telsizi, 1 adet iş makinası, 1 adet araç, 3 adet cep telefonu, 2 adet cd, 17 adet örgütsel doküman ele geçirildi. - BURDUR