Burdur Güzelleri Podyuma Çıkacak

Burdur'da bu yıl 3'sü düzenlenecek Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, en verimli besi sığırı yarışması ile renkli görüntülere sahne olacak.



GL Platform Fuarcılık tarafından 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, en verimli besi sığırı yarışması ile renkli görüntülere sahne olacak.



Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek yarışma için çok sayıda üretici başvurdu. Fuarın sektöre büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır, yarışmanın ise besicilerin motivasyonu olacağını söyledi. Çayır, "Bütün üreticilerimize ve üyelerimizi fuarımıza ve yarışmamıza davet ediyoruz. Bu fuarda, üreticilerimiz sektördeki yeni sistemlerle buluşacak. Üreticilerimiz yeni tekniklerle besi sistemlerini güçlendirerek üretimde artış ve kazanç sağlayacaklar" dedi.



Çayır, teknolojinin takibinin besicilerin üretimine maddi olarak da katkı sağladığını belirterek, "İşlerimizin daha kolay yürütülmesi için bu fuarlar gerekli. Biz üzerimize düşeni yapıyor, katılım için besicilerimizi destekliyoruz. Yapılacak güzellik yarışması, besicilerimizin en güzel hayvanı yetiştirmesi için aslında bir yol haritası ve motivasyon aracı."



Rakip Hannover



Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan ise en verimli besi sığırı yarışmasının fuara ilgiyi artıracağını söyledi. Özcan, "Bizim sektörümüzde e ilçelerde bile tarım hayvancılık fuarları oluyorsa da Teke Yöresi Fuarı, bölgesel bir niteliğe sahip. Biz diğer fuarlarda olmayan etkinlikler yapıyoruz" dedi. Teke yöresinin büyük ve verimli bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren Özcan, "Dünyada tarım fuar denince Hannover'e dikkat çekiliyor. Türkiye'de de Teke yöresinin akla gelmesini istiyoruz. Burada potansiyel bir pazar olduğunu bilmelerini istiyoruz. Burdur'un alt yapısı ve konaklama yerlerinin gelecekte düzenlenerek işlerlik kazanacağına inanıyoruz. Fuarın sektöre ve bölgeye katkısı tartışılmaz" diye konuştu. - BURDUR