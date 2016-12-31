Burdur Göl Manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde Sezon Açıldı

Göl manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı



BURDUR'un Yeşilova İlçesi'nde Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Vali Şerif Yılmaz da kayak yaparak açılışa katıldı.



Yeşilova'da, Salda Gölü yakınlarındaki Salda Kayak Merkezi'nin sezon açılışı Vali Şerif Yılmaz, Tefenni Kaymakamı, Yeşilova Kaymakam vekili İlker Eker, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezindeki tesisleri inceleyen Vali Şerif Yılmaz, daha sonra piste çıkarak kayak yaptı.



Gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, kar yağmasıyla tesisin hazır vaziyete geldiğini belirterek, 'Çok şükür kar yağdı, yeteri miktarda zeminde kar var, kayak pistlerimiz hazır durumda. Kayak severlerimizi bekliyoruz' dedi.



SALDA GÖLÜ'NÜN BİTİŞİĞİNDE



Salda Kayak Merkezi'nin ünlü Salda Gölü manzarasıyla ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Vali Yılmaz, 'Kayak merkezimizin bir diğer özelliği de güzelliğiyle dünyaca ünlü Salda Gölü'nün hemen bitişiğinde olması. Vatandaşımızı göl manzarasının yanında yeşilliklerin, ormanların, çam ağaçlarının muhteşem manzaralarını yaşamaya davet ediyorum' diye konuştu.



'DAHA ÖNCE GELMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM'



Yılbaşını Salda'da geçirmek için arkadaş grubu ile Denizli'den geldiklerini söyleyen Gülşen Oral, 'Ne yazık ki Denizli çok yakında olmasına rağmen buraya ilk defa geldik. Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Daha önce gelmediğim için üzgünüm. Salda Kayak Merkezi'nin yeteri kadar tanıtılmadığını düşünüyorum' dedi.



'YILBAŞI TATİLİMİZİ BURADA GEÇİRECEĞİZ'



İstanbul Maltepe'den gelen Ayşe Altıkoğlu, Salda Kayak Merkezi'ni internetten görerek geldiğini aktardı. Altıkoğlu, 'Uludağ ve Kartepe bize yakın olmasına rağmen burayı görmek istedik ve çok beğendik. Yılbaşı tatilimizi burada geçireceğiz. Tesisin biraz eksikleri var ama buraya güzel bir otel, restoran yapılırsa çok çok güzel olur' diye konuştu.