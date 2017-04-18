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Burdur Ges'i, Mısır ve Suudi Ortaklı Al Abound Holding Aldı
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Burdur Ges'i, Mısır ve Suudi Ortaklı Al Abound Holding Aldı

Türk şirketi Tekno Ray Solar'ın kurulumunu gerçekleştirdiği 6,6 megavat kurulu kapasiteye sahip Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) Mısırlı ve Suudi Arabistan ortaklı enerji şirketi Al Abound Holding satın aldı.

Burdur Ges'i, Mısır ve Suudi Ortaklı Al Abound Holding Aldı

Türk şirketi Tekno Ray Solar'ın kurulumunu gerçekleştirdiği 6,6 megavat kurulu kapasiteye sahip Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) Mısırlı ve Suudi Arabistan ortaklı enerji şirketi Al Abound Holding satın aldı.

Tekno Ray Solar'dan yapılan açıklamada, Al Abound Holding'in 2018 yılının sonuna kadar Türkiye'de 50 megavatlık yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekno Şirketler Grubu Mali İşler Müdürü Berna Meriç, inşa ettikleri güneş enerjisi santrallerinin global yatırımcının ilgisini çektiğini vurgulayarak, "Al Aboud ile yaptığımız anlaşma da bunun güzel bir örneği. Gelecekte de enerji konusundaki iş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz. Tekno Ray Solar olarak yurt dışı sermayenin ülkemize kazandırılmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl aralıkta devreye alınan Burdur GES'in, yıllık 11 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Ayrıca santralin, yıllık ortalama 6 bin 700 ton karbondioksitin doğaya salınmasına engel olacağı ifade ediliyor.

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