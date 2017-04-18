Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Burdur Ges, Al Abound Holding'in Oldu
Ara
BİST 90.736 %0,09
DOLAR 3,6902 %-0,29
EURO 3,9385 %-0,07
PARİTE 1,0670 %0,25
ALTIN 152,29 %-0,38
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Burdur Ges, Al Abound Holding'in Oldu

Tekno Ray Solar tarafından inşa edilen Burdur GES'i Mısır ve Suudi Arabistan ortaklı Al Abound Holding satın aldı.

Burdur Ges, Al Abound Holding'in Oldu

Tekno Ray Solar tarafından inşa edilen Burdur GES'i Mısır ve Suudi Arabistan ortaklı Al Abound Holding satın aldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Suudi Arabistan, Arabistan, Burdur, Mısır, Ges