Burdur Ges, Al Abound Holding'in Oldu
Tekno Ray Solar tarafından inşa edilen Burdur GES'i Mısır ve Suudi Arabistan ortaklı Al Abound Holding satın aldı.
Tekno Ray Solar tarafından inşa edilen Burdur GES'i Mısır ve Suudi Arabistan ortaklı Al Abound Holding satın aldı.
Kaynak: Dunya.com
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